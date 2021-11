Laurens Sweeck maakt favorietenrol waar en soleert naar winst in Ethias Cross Leuven

Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen-Bingoal) heeft zaterdag de Ethias Cross op zijn naam geschreven. Door de afwezigheid van vele toppers was de 27-jarige Leuvenaar in zijn geboortestad topfavoriet voor de overwinning. Zaterdagavond vertrekt Sweeck nog naar het Tsjechische Tabor, waar zondag de wereldbekerveldrit op het programma staat.

Geen Eli Iserbyt, Toon Aerts, Quinten Hermans of Lars Van der Haar aan de start in Leuven voor de Ethias Cross. De toppers lieten de veldrit in Leuven links liggen om al naar Tabor te trekken en dus kregen andere renners hun kans om voor de overwinning te vechten. In de openingsronden konden een zevental renners topfavoriet Sweeck nog volgen. Onder meer Tom Meeusen, Daan Soete en de Spanjaard Felipe Orts gaven de beste indruk.

Sweeck moest na een snelle start al na drie ronden niet meer achterom kijken. Niemand kon nog volgen en Sweeck begon nog voor halfweg aan zijn solo. Na acht ronden hield de Leuvenaar uiteindelijk een halve minuut voorsprong over aan de finish. Knappe solo en tweede overwinning dit seizoen voor de man van Pauwels Sauzen-Bingoal.

In de achtergrond roken Meeusen, Soete en Orts hun kans om nog eens op het podium te staan. Soete moest de rol enkele ronden voor het einde al lossen, maar de Spanjaard Orts bleek wel een taaiere klant voor Tom Meeusen. Pas in de laatste ronde kon Meeusen de Spanjaard van zich aflossen. Meeusen werd tweede, Orts derde en Soete vierde.

Sweeck pakt tweede zege van het seizoen: “Verschil reeds snel gemaakt”

Net als vorig jaar heeft Laurens Sweeck de Ethias Cross van Leuven naar zijn hand gezet. Nog voor half cross liet de 27-jarige zaterdag het hele pak in de steek en legde hij de basis voor zijn tweede zege van het seizoen.

“Ik probeerde het verschil met de rest reeds in het eerste gedeelte van de wedstrijd te maken. Daarna hield ik mijn tempo aan om op het einde een beetje minder risico’s te kunnen nemen. Echt op mijn gemakje moest ik niet rijden, want achter mij stonden ze zeker niet stil”, gaf Laurens Sweeck mee. “Ik versnelde en sloeg een kloof. Ik wist dan dat ik die moest uitdiepen om wat meer ademruimte te hebben. Ik hoopte dat ze achter mij snel naar elkaar zouden kijken en mij op die manier wat met rust gingen laten. Bedoeling was ook dat ik heelhuids naar Tabor zou kunnen vertrekken.”

Sweeck reist zaterdagavond nog af richting het Tsjechische Tabor waar morgen/zondag de wereldbekercross op de agenda staat. “Ik kan gelukkig met het vliegtuig afreizen richting Tsjechië. Mijn begeleiders maken de verplaatsing met de camper. Voor hen zal het pas lastig en zwaar zijn. Zij moeten een nachtje rijden. Ik draag deze zege dan ook aan hen op. Ik ben blij dat deze overwinning binnen is. Valt er morgen nog iets uit de kast, dan is dat best meegenomen.”