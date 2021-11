Jacky Mathijssen is duidelijk na 15 op 15 voor Belgische beloften: “Gaan voor rechtstreekse kwalificatie”

LEES OOK. Jonge Duivels behouden perfect rapport richting EK na moeizame zege tegen Turkije

“We gaan voor de rechtstreekse kwalificatie, het zou gek zijn als we dat nu niet zouden doen”, reageerde Mathijssen na de vijfde zege op rij van zijn team. “Iedereen beseft dat over vier dagen (in Schotland) opnieuw een heel belangrijke wedstrijd volgt, misschien al een beslissende, zeker naar de tweede plaats toe. Maar we willen natuurlijk de eerste.”

Tegen Turkije wonnen de jonge Duivels na een felle strijd met 2-0. “Ik had voor de wedstrijd al aangegeven dat het niet zonder slag of stoot zou gaan. Het was dus een beetje zoals verwacht”, lachte de coach. “We speelden tegen een ploeg die alle middelen gebruikte om ons te destabiliseren, wat hun goed recht is. We hebben daar onze voetbaltechnische kwaliteiten tegenover gezet, maar we waren ook gezond agressief. Dat hebben we goed gedaan. Er waren enkele fases waar we maximaal van hebben geprofiteerd. Dat was niet de eerste keer. Goed gedaan, ja.”

Of Mathijssen dinsdagavond in Dundee wijzigingen zal doorvoeren in zijn elftal, laat hij nog in het midden. “Links en rechts is er na zo’n wedstrijd altijd wat schade. In de euforie na zo’n match wordt dat niet gevoeld. Morgenvroeg is dat een ander verhaal. Ik heb toch enkele jongens gezien bij wie ik denk: “oei”. Maar goed, dat is het werk van de dokter.”