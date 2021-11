VIDEO. Aanwinst Club Brugge scoort bijna wereldgoal voor Canada

Canada won vannacht zijn kwalificatiematch voor het WK voetbal met 1-0 van Costa Rica dankzij een doelpunt van voormalig AA Gent-speler Jonathan David in de 56e minuut. Een paar minuten eerder had Tajon Buchanan bijna de score geopend met een wereldgoal. De aanwinst van Club Brugge, die pas deze winter overkomt, pakte uit met een geweldige omhaal tegen de lat (zie video hieronder).

Club haalde winger Buchanan voor meer dan 6 miljoen euro weg bij New England Revolution, de leider in de Eastern Conference van de Amerikaanse MLS. Hij komt echter pas deze winter naar Brugge. De timing hangt af van de play-offs in de MLS. Die lopen van 19 november tot en met 11 december.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Canada staat na zeven speeldagen derde in de kwalificatie van de Concacafzone (Noord- en Centraal-Amerika en Caraïben) voor het WK in Qatar. De VS en Mexico staan samen aan de leiding. De VS klopte vrijdagnacht Mexico met 2-0. Invaller Christian Pulisic (Chelsea) en Weston McKennie (Juventus) bezorgden de VS met treffers in het slotkwartier de zege voor eigen publiek in Cincinnati. Genkverdediger Mark McKenzie bleef op de bank.

De top drie mag naar het WK in Qatar, de nummer vier speelt intercontinentale play-offs.

Stand (na 7 matchen)

1. Verenigde Staten 14 punten

2. Mexico 14

3. Canada 13

4. Panama 11

5. Costa Rica 6

6. Jamaica 6

7. El Salvador 6

8. Honduras 3