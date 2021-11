Veiligheidsdiensten zetten traangas in tegen betogers in Soedan, minstens één dode

De aanhangers van een burgerregering wilden met het protest tonen dat ze nog altijd van tel zijn. Omdat het internet al drie weken afgesloten is, moesten zij mobiliseren via sms of graffiti op muren. De militaire junta van zijn kant moest dan weer blijk geven van terughoudendheid, om de internationale gemeenschap gerust te stellen, die de coup heeft veroordeeld.

Zoals de gewoonte is bij betogingen in Soedan schoten de veiligheidsdiensten traangasgranaten naar de honderden betogerss in Omdourman, een noordoostelijke buitenwijk die van Khartoem gescheiden is door een brug over de Nijl. De veiligheidsdiensten richtten ook versperringen op in de hoofdstad en voorsteden om betogers tegen te houden.

Hoewel het zo onmogelijk was om zich van de ene naar de andere wijk te begeven, meldde een getuige betogers in het zuiden van de hoofdstad. In Omdourman waren er dan weer honderden betogers. “Neen aan de militaire macht”, scandeerden ze onder meer. Een syndicaat van artsen, dat aan aanleunt bij de prodemocratiebetogers, zegt dat minstens één betoger werd doodgeschoten door de veiligheidsdiensten. “Er zijn velen gewond geraakt door kogels in verschillende wijken van Khartoem”, klinkt het ook.

Generaal Abdel Fattah al-Burhane, die de macht greep, herinstalleerde donderdag de Soevereiniteitsraad, die het land leidde in de transitieperiode na de val van dictator Omar al-Bashir in 2019. Bashir werd afgezet door het leger, onder druk van de straat.

Sinds de staatsgreep zijn vijftien mensen om het leven gekomen bij het neerslaan van betogingen. Meer dan driehonderd anderen raakten gewond, zeggen dokters. Honderden opposanten en militanten werden opgepakt, zeggen de vakbonden en andere prodemocratische organisaties.

