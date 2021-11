Frankrijk wordt strenger voor niet-gevaccineerde Belgen die het land in willen

Een uitzondering geldt voor wie actief is in de transportsector en om die reden het land in wil. Ook kunnen niet-gevaccineerde Belgen gedurende minder dan 24 uur in het land verblijven, als ze binnen een straal van 30 kilometer rond de eigen woonplaats blijven.

Een andere uitzondering geldt voor wie om beroepsmatige redenen zo dringend of veelvuldig het land in moet dat hij of zij zich niet kan laten testen. De maatregelen gelden ook voor een reeks andere landen, zoals Duitsland.