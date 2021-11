Nieuwe ontwerptekst van slotverklaring van Klimaattop Glasgow behoudt passage over uitfasering steenkool

Op de klimaattop van Glasgow is zaterdagvoormiddag een nieuwe ontwerptekst gepubliceerd van een slotverklaring. Er is weinig veranderd ten opzichte van een eerdere ontwerptekst van vrijdag. Zo bevat de tekst nog steeds een passage waarin gevraagd wordt om de inspanningen op te drijven om afscheid te nemen van “minder intensieve steenkool” en “inefficiënte” subsidies voor fossiele brandstoffen.

Het is voor het eerst dat gerefereerd zou worden naar steenkool en fossiele energie. Maar het is wel een afgezwakte formulering in vergelijking met een eerdere ontwerptekst van vrijdag.

Doorbraak

“De belangrijke zin over fossiele brandstoffen staat nog steeds in de tekst. Het is zwak en een compromis, maar het is een doorbraak”, reageerde Greenpeace. De ngo is ook tevreden met de verwijzing naar een “rechtvaardige transitie”.

Ook bepaalt de tekst nog steeds dat landen tegen de klimaattop in Egypte volgend jaar al hun doelstellingen moeten “herzien en versterken” om de uitstoot van broeikasgassen te beperken tegen 2030, “rekening houdend met nationale omstandigheden”. Het klimaatakkoord van Parijs bepaalde een update iedere vijf jaar - nu moet het dus sneller.

Compensatie

Rijke landen worden ook opgeroepen om tegen 2025 het fonds te verdubbelen dat arme landen moet helpen om zich aan de klimaatverandering aan te passen. In de ontwerptekst staat dat met “diepe spijt” vastgesteld wordt dat de rijke landen er niet in slaagden om in 2020 100 miljoen te storten in het fonds, zoals vooropgesteld.

Een andere netelige kwestie was die van de ‘loss and damage’, het compenseren van de schade die minder ontwikkelde landen lijden door klimaatverandering. Veel landen zijn daartegen gekant, omdat ze vrezen dat dit de weg effent voor rechtszaken om schadevergoedingen af te dwingen. In de ontwerptekst staat dat hierover een dialoog opgestart wordt.

“Wat nu op tafel ligt is nog niet goed genoeg”, zegt Oxfam. De ngo is bezorgd dat armere landen nog meer aan hun lot zullen overgelaten worden. Greenpeace eiste dan weer dat “ontwikkelde landen, vooral de VS, hun financiering moeten optrekken”.

Nieuwe plenaire vergadering

In Glasgow vindt zaterdagnamiddag een nieuwe plenaire vergadering plaats. Maar het is onwaarschijnlijk dat deze ontwerptekst snel goedgekeurd raakt. Het is dus nog minstens enkele uren wachten voor een akkoord. Normaal moest de klimaattop vrijdagavond eindigen, maar dat bleek niet haalbaar.