Rechtbank opent faillissement van La Cita: bekende brasserie trok laatste tijd negatieve aandacht

La Cita is jarenlang een bekende horecastek in Heist-centrum geweest. — © Kristof Van Rompaey

Het bekende etablissement La Cita in de Bergstraat in Heist-op-den-Berg is failliet. De ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen opende het dossier afgelopen maandag. Schuldeisers kunnen nog tot 6 december een vordering indienen.

De befaamde brasserie in Heist-centrum trok de afgelopen tijd enkele keren negatief de aandacht. In juni werd de zaak een eerste keer verzegeld na een controle van de sociale inspectie. In augustus liet burgemeester Luc Vleugels (CD&V) de brasserie 24 uur sluiten wegens herhaalde inbreuken op de coronamaatregelen.

In september kleefde er plots terug een zegel op de deur bij La Cita — © Kristof Van Rompaey

In september ging La Cita opnieuw dicht, alweer met een zegel op de deur. Sindsdien heropende de zaak niet meer. Curator An Hellemans staat in voor de verdere afhandeling van de faling.