Urban explorer verkent “Tsjernobyl” in Schotland: “Zo zou het eruitzien als de mensheid is verdwenen”

Wereldleiders en klimaatactivisten verzamelen momenteel in Glasgow voor de COP26. Dat deel van de Schotse stad bruist momenteel van het leven, terwijl een ander deel er spookachtig verlaten bij ligt. Een urban explorer verkende die verlaten gemeenschap die hij vergelijkt met Tsjernobyl, de Oekraïense stad die bekend is door de kernramp in 1986. De inwoners van het Schotse plaatsje vluchtten niet voor een ramp, maar verlieten hun huis voorgoed door een plotse misdaadgolf. “Ik hou van zo’n verlaten plekken”, aldus de maker van de beelden. “Zo zou de wereld eruitzien als de mensheid is verdwenen.”