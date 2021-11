Mathias Vosté schaatst in Polen onder zijn niveau op 1500 meter

Schaatser Mathias Vosté is het olympische seizoen pover begonnen. Tijdens de wereldbekerwedstrijden in het Poolse Tomaszow Mazowiecki eindigde Vosté op de 1500 meter in de B-groep als 32ste (van 39).

De tijd van 1:51.36 was ver beneden zijn niveau. Dat bleek al in de eerste 300 meter, ongeveer een seconde langzamer dan gewoonlijk. In het voorseizoen had Vosté, die deel uitmaakt van de Nederlandse commerciële ploeg Reggeborgh, vier weken geleden 1:45.47 neergezet. Zijn beste tijd is 1:45.21. De overwinning zaterdag ging in 1:47.34 naar de Japanner Kazya Yamada. Hij mag volgende week bij de wereldbekerwedstrijden in Stavanger, Noorwegen in de A-groep starten.

Op de 500 meter, ook in de B-groep, kwam Stien Vanhoutte niet verder dan de negentiende plaats (van twintig). Haar tijd was 41,02 seconden. Op de 1000 meter verscheen ze niet aan de start. Sandrine Tas werd op dat onderdeel achttiende (van 32) in 1:19.77. Snelste in de B-groep was Yekaterina Aydova uit Kazachstan: 1:17.19.

