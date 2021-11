Grote zedenzaak in Nederlands-Limburg: 17 mannen voor de rechter voor seks met minderjarige

Het slachtoffer komt uit de buurt van Eindhoven, aldus het Eindhovens Dagblad dat onderzoek deed naar de zaak. Het Openbaar Ministerie bevestigt de berichtgeving, maar wil pas volgende week tijdens de rechtszitting verdere details prijsgeven. Dan wordt pas duidelijk op welke locaties in Limburg het tienermeisje betaalde seks had met mannen.

De politie begon in 2019 een onderzoek naar aanleiding van een seksadvertentie. Ze kwam uit bij het minderjarige meisje, dat toegaf dat ze als prostituee werkte. De politie ontdekte via haar telefoon een groot aantal klanten. Ook kwam ze de chauffeurs op het spoor, die volgens het OM geld verdienden aan het slachtoffer. Ze brachten haar naar hotels, auto’s of woningen waar de klanten seks met haar hadden.

Het OM wil iedereen die een rol heeft gespeeld in deze zaak aanpakken, “omdat we absoluut geen minderjarigen in de prostitutie willen hebben”. Door stevig te straffen hoopt justitie ook een preventieve boodschap af te geven. “Zodat potentiële chauffeurs en klanten zich wel drie keer bedenken voordat ze zich hiermee inlaten.”

In Limburg speelde jaren geleden de zogeheten Valkenburgse zedenzaak. In een hotel in Valkenburg werd toen eveneens een minderjarig tienermeisje bezocht door mannen voor betaalde seks. In het hoger beroep stonden 27 mannen die het meisje hadden bezocht terecht. Daarvan werden er 23 veroordeeld. Loverboy Armin A. werd veroordeeld tot twee jaar cel vanwege het seksueel uitbuiten van het meisje.

De zaak rondom het 16-jarige meisje uit de buurt van Eindhoven duurt meerdere dagen en begint dinsdag bij de rechtbank in Den Bosch.