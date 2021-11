Stephen Curry vestigt straf record in de NBA

Curry was tegen de Bulls goed voor 40 punten, waaronder negen driepunters. Daarmee bracht hij zijn totaal op 3.366 geslaagde driepunters (in 886 matchen), acht meer dan Ray Allen (in 1.471 matchen). Die laatste leidt wel nog in het klassement waarin alleen driepunters in het reguliere seizoen meetellen. Allen telt er daarin 2.973, Curry staat voorlopig op 2.896.

Dankzij hun elfde zege van het seizoen (in twaalf wedstrijden) verstevigden de Warriors hun leidersplaats in de Western Conference. Chicago staat met acht overwinningen en vier nederlagen derde in de Eastern Conference.

Regerend kampioen Milwaukee Bucks ging zonder sterkhouders Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton en Brook Lopez met 122-113 onderuit tegen Boston. De Celtics haalden het na een verlenging. De Duitser Dennis Schröder blonk bij de thuisploeg uit met 38 punten. De Bucks staan voorlopig pas elfde in de Eastern Conference met zes overwinningen en zeven nederlagen.

De LA Lakers moesten het voor de vijfde wedstrijd op rij zonder LeBron James (buikspieren) stellen en verloren 83-107 van Minnesota.