Wandelen door de wolken op de hoogste hangbrug ter wereld

In China werd maandag de Yunding Feidu-brug geopend voor publiek. Die is niet voor watjes: de 680 meter lange hangbrug hangt op 380 meter hoogte … en bestaat voor een groot deel uit een glazen vloer, zodat bezoekers naar beneden kunnen kijken. Het indrukwekkende staaltje architectuur biedt een prachtig uitzicht over de Bashan Grand Canyon. Zou jij over deze brug durven lopen?