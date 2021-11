De voorbije week werden dagelijks zo’n 10.000 besmettingen vastgesteld, met een uitschieter van 15.000 op maandag. Dat is een record voor dit jaar. Zoek niet naar een motor van de vierde golf. Die is er niet. Toch zijn er een aantal plaatsen of omstandigheden waar we steeds vaker besmet raken, legt viroloog Steven Van Gucht uit.