Biden verscherpt toon over crisis aan Wit-Russische grens

De Amerikaanse president Joe Biden zegt “bijzonder bezorgd” te zijn over de crisis aan de grens tussen Polen en Wit-Rusland. “We hebben onze bezorgdheid duidelijk overgebracht aan Rusland en Wit-Rusland”, zei Biden voor zijn vertrek naar Camp David.

Eerder had ook Bidens vice, Kamala Harris, zich in gelijkaardige bewoordingen uitgelaten. De westerse landen beschuldigen de Wit-Russische dictator Aleksandr Loekasjenko ervan om migranten uit vooral landen in het Midden-Oosten op te halen en ze vervolgens naar de grenzen met EU-landen Polen en Litouwen te sturen. Loekasjenko protesteert zo tegen de westerse sancties tegen zijn regime.

Net als de Europese Unie namen ook de Verenigde Staten al sancties tegen enkele vertegenwoordigers van het regime in Minsk.