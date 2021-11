Britney Spears staat niet langer onder toezicht

De Amerikaanse popzangeres Britney Spears hoeft niet langer onder zogenaamde bewindvoering of curatele te staan. Dat heeft een Amerikaanse rechtbank beslist. De zangeres stond sinds 2008 onder toezicht, na een ernstige mentale inzinking.

Deze zomer getuigde de 39-jarige Spears voor het eerst hoe haar vader – die als haar bewindvoerder was aangesteld – haar volledige leven beheerste en controleerde: “Ik wil mijn leven terug. Dit is al 13 jaar aan de gang, het is genoeg geweest.”

Fans richtten daarop de #FreeBritney-beweging op. Het protest leidde er in september toe dat haar vader Jamie uit zijn rol als bewindvoerder werd gezet, waarna een door de rechtbank aangestelde expert die taak overnam. Nu besliste de rechtbank dat de zangeres weer zelf autonoom beslissingen mag nemen.

Haar advocaat – die op luid applaus werd onthaald door tientallen Britney-fans – maakte vrijdag bekend dat zijn cliënte doorzet met een rechtszaak tegen haar vader. Zij verdenkt hem ervan haar financiën – haar fortuin wordt op zo’n 52 miljoen euro wordt geschat – slecht te hebben beheerd.