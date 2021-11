500 betogers in Brussel voor boycot horeca wegens seksueel geweld

Dit is een afbeelding ter illustratie. — © ivan put

Naar aanleiding van de vele getuigenissen over seksueel geweld zijn vrijdagavond zo’n 500 betogers samengekomen om de Brusselse horeca te boycotten. Dat bevestigt de Brusselse politie.

Verschillende feministische organisaties zoals Les Sous-Entendu-e-s en Union Féministe Intersectionelle Autogérée zitten achter de betoging ‘Nightlife Blackout’. Ook Instagrampagina Balance Ton Bar en zangeres Angèle riepen op om vrijdagavond de Brusselse horeca te boycotten.

De boycot van bars en clubs is een protest tegen seksueel geweld. Een golf van getuigenissen van vrouwen die in bars en cafés worden gedrogeerd en vervolgens seksueel misbruikt zouden worden, heeft zich de voorbije maand verspreid onder de hashtag #balancetonbar. De betogers willen een veilige ruimte creëren op het Albertinaplein in plaats van samen te komen op café. De Brusselse politie spreekt van 500 betogers.