Jonge Duivels behouden perfect rapport richting EK na moeizame zege tegen Turkije

De Jonge Duivels kenden een moeizame wedstrijd tegen de stugge Turken. De Belgen waren dan wel de betere ploeg, maar konden maar moeilijk een gaatje in de Turkse muur vinden. Op het veld viel er bitter weinig te beleven, maar de Turkse fans bleven hun ploeg aanhoudelijk aanvuren. In de eerste helft hadden de Belgen, waar Van der Brempt als enige echt op de afspraak was, geen enkel schot binnen kader. Een opstootje tussen beide ploegen bij een corner was zo het spannendste wapenfeit in de eerste 45 minuten.

In de tweede helft stond Balikwisha al snel alleen voor doel na een goede pass van Verschaeren en hij miste niet. In het slot kregen de Jonge Duivels nog een strafschop wegens handspel: Van der Brempt legde de 2-0-eindcijfers vast en bezorgde de Jonge Duivels zo 15 op 15 in deze EK-kwalificatie. (vva)