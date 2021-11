STVV-verdediger Buatu speelt met Angola gelijk tegen Egypte

In de Afrikaanse WK-kwalificatiecampagne sleepte Kanarie Jonathan Buatu met Angola een 2-2-gelijkspel uit de brand tegen Egypte, dat aan de leiding blijft in groep F.

Angola gaf een 2-0-voorsprong nog uit handen en schiet weinig op met het verdienstelijke gelijkspel, het blijft met 4 punten uit 5 wedstrijden laatste in de groep en kan kwalificatie voor het WK vergeten. Buatu maakte de wedstrijd vol in het hart van de defensie. Dinsdag komt Angola opnieuw in actie tegen Libië.