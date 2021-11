Sammy Mahdi wil duizenden migranten aan Poolse grens met Wit-Rusland binnenlaten in Europa zodat ze asiel kunnen aanvragen

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) wil dat de duizenden migranten die vastzitten op de grens tussen Polen en Wit-Rusland binnengelaten worden in de Europese Unie zodat ze hun asielaanvraag kunnen doen. Dat zei hij vrijdagavond in De Afspraak.

Duizenden migranten zitten nog altijd vast tussen de grens met Polen en Wit-Rusland. Volgens de Europese Unie laat de Wit-Russische leider Aleksandr Loekasjenko al maandenlang migranten uit het Midden-Oosten overvliegen naar zijn land om ze dan naar de grens met de Europese Unie te sturen. Aan de Poolse kant stuiten ze op militaire versterkingen die hen beletten om Europa binnen te geraken. Aan Wit-Russische zijde zijn gewapende mannen met honden te zien die de massa verhinderen om rechtsomkeer te maken.

De laatste dagen escaleerde de situatie enorm. Europa dreigt met sancties, Rusland stuurde bommenwerpers om te patrouilleren, Merkel riep Poetin op om in dialoog te gaan, Poetin riep de EU op om in dialoog te gaan, Wit-Rusland dreigde ermee de gaskraan dicht te draaien, Britse militairen helpen Polen ondertussen aan de grens,... Dat allemaal terwijl de duizenden mannen, vrouwen en kinderen in schrijnende omstandigheden vastzitten.

Volgens staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) moeten die 2.000 à 3.000 migranten Polen binnen kunnen om na te gaan of ze asiel kunnen aanvragen. “Dat is effectief wat we moeten doen. Dat past ook binnen het kader van het nieuw Europees asiel- en migratiepact waarin staat dat we de buitengrenzen versterken. Dat je zeer snel dossiers behandelt aan de buitengrens, zodat je meteen weet of iemand recht en nood heeft op bescherming. Vandaag zit je in een situatie waarin Wit-Rusland misbruik maakt van migranten en ze in grote groepen richting Europa stuurt.”

De mensen die nu aan de grens met Polen zitten moeten volgens hem effectief de mogelijkheid krijgen om een asielaanvraag in te dienen. “Als er mensen in bossen zitten, met vrouwen en kinderen, die bijna sterven en de winter komt eraan, dan moet je doen wat je moet doen. En dat is ervoor zorgen dat dossieren snel behandeld worden en dat er een asielaanvraag kan gedaan worden op Europees grondgebied.”

