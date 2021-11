Axelle Red gaat Mariah Carey achterna met kerstspecial

Axelle Red bergt dit najaar haar eigen repertoire even op om in de voetsporen van Mariah Carey te treden. In december pakt de Limburgse uit met een reeks kerstconcerten.

“Ik ben gek op kerst, altijd geweest. Ik vind er alles geweldig aan, het chique én de kitsch”, zegt Axelle Red (53). “Voor mij draait het allemaal om liefde, tradities, familie, veel muziek en herinneringen aan de gezellige tijd van toen ik opgroeide als kind en de eindejaarsperiodes met mijn eigen gezin.” Precies die sfeer wil de zangeres overbrengen met een zevental kerstshows. In A very special Christmas brengt ze een bloemlezing van haar favoriete kerstsongs, veelal in een soulversie.

LEES OOK. Axelle Red haat tranen op tv, maar huilt zelf in ‘The best of’: “Dit jaar amper muziek gemaakt. Omdat er te veel woede in zou sluipen”

Er zullen klassiekers op het programma staan zoals haar gloednieuwe kerstsingle Santa Claus is coming to town, maar ook Let it snow, Sleigh ride en White Christmas, aangevuld met eigen materiaal dat de sfeer van Kerstmis ademt. De kerstconcerten zullen in Vlaanderen te zien zijn in Brussel, Leuven, Hasselt, Antwerpen en Brugge.(jdr)