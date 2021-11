Nu de coronasituatie in grote delen van Europa opnieuw uit de hand dreigt de lopen, grijpt Oostenrijk naar de meest verregaande maatregel tot dusver: een strenge lockdown van 3 weken voor alle niet-gevaccineerden. Al twijfelen experts nu al of dat voldoende is om de coronasituatie in het Alpenland opnieuw onder controle te krijgen.