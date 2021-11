Droogste woestijn ter wereld is … dumpplaats voor kledij geworden

Jeans, foute kersttruien en bergen andere afgedankte kledij liggen in het midden van de Atacamawoestijn in Chili. De droogste woestijn ter wereld, kreunt onder de vervuiling veroorzaakt door tonnen gedumpte kledij. Omdat de goedkope kledij vaak gemaakt wordt van synthetische materialen, doet het er zo’n 200 jaar over om te vergaan. Het is daarmee even vervuilend als achtergelaten banden of plastic.