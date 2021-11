Lewis Hamilton verslaat Max Verstappen in strijd voor ‘mini-pole’ GP van Brazilië

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Net als tijdens de raceweekends in Silverstone en Monza experimenteert de Formule 1 ook in Brazilië met een alternatief format waarbij er na slechts één oefensessie op vrijdag al de kwalificatie plaatsvindt. Die levert trouwens niet de zogenaamde ‘polepositie’ op want die wordt pas toegekend na de sprintrace, ofwel sprintkwalificatie, op zaterdag.

Tijdens Q1 zagen we Max Verstappen als eerste van de toppers een besttijd noteren maar uiteindelijk was Lewis Hamilton de snelste aan het einde van het eerste kwalificatiegedeelte, gevolgd door beide Ferrari‘s. Max Verstappen reed slechts de zesde tijd op meer dan een halve seconde van Hamilton. Bij Red Bull gingen ze duidelijk nog niet voluit.

In Q2 zagen we Lewis Hamilton opnieuw naar de snelste tijd rijden, gevolgd door teamgenoot Valtteri Bottas op de tweede plaats. Max Verstappen moest als derde meer dan vier tienden toestaan tegenover Hamilton. Het was dan ook de vraag of Verstappen in Q3 tijdens de strijd om de pole zou kunnen terugslaan.

Bij aanvang van Q3 werd er gepokerd door de teams want tijdens de eerste 2-3 minuten kwam er geen enkele wagen op de baan. Uiteindelijk kwam Ferrari als eerste met beide wagens de baan op. Daarachter volgde een halve minuut later een treintje met al de andere wagens.

Tijdens die eerste snelle run reed Lewis Hamilton met zijn nieuwe Mercedes-motor de voorlopige besttijd, Max Verstappen moest meer dan twee tienden toegeven op Hamilton.

Er volgde uiteraard nog een ultieme tweede snelle run en het was dan ook uitkijken of Verstappen nog kon terugslaan. Dat lukte uiteindelijk niet terwijl Lewis Hamilton zijn tijd nog wel wist te verbeteren.

Hamilton verovert dan ook de ‘mini-pole’ voor de sprintrace op zaterdag. Max Verstappen start morgen mee van op de eerste startrij terwijl Valtteri Bottas als derde aan de race begint.

1 Lewis Hamilton Mercedes 1:08.733s 1:08.068s 1:07.934s

2 Max Verstappen Red Bull 1:09.329s 1:08.499s 1:08.372s

3 Valtteri Bottas Mercedes 1:09.040s 1:08.426s 1:08.469s

4 Sergio Pérez Red Bull 1:09.172s 1:08.973s 1:08.483s

5 Pierre Gasly AlphaTauri 1:09.347s 1:08.903s 1:08.777s

6 Carlos Sainz Ferrari 1:09.046s 1:09.031s 1:08.826s

7 Charles Leclerc Ferrari 1:09.155s 1:08.859s 1:08.960s

8 Lando Norris McLaren 1:09.365s 1:09.030s 1:08.980s

9 Daniel Ricciardo McLaren 1:09.374s 1:09.093s 1:09.039s

10 Fernando Alonso Alpine 1:09.391s 1:09.137s 1:09.113s

11 Esteban Ocon Alpine 1:09.430s 1:09.189s

12 Sebastian Vettel Aston Martin 1:09.451s 1:09.399s

13 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:09.350s 1:09.483s

14 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1:09.598s 1:09.503s

15 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1:09.342s 1:10.227s

16 Lance Stroll Aston Martin 1:09.663s

17 Nicholas Latifi Williams 1:09.897s

18 George Russell Williams 1:09.953s

19 Mick Schumacher Haas 1:10.329s

20 Nikita Mazepin Haas 1:10.589s

(F1journaal.be)