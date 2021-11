Wie zich Wout Van Aert wil wanen, hoeft zich daar niet langer voor in het zweet te fietsen. De 27-jarige wielrenner veilt drie van zijn strafste zeges als NFT’s. De hoogste bieder wordt zo de officiële eigenaar van een overwinning in de Tour de France of de Strade Bianche. Een (digitaal) bod uitbrengen kan nog tot en met dinsdag.