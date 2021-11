Opnieuw massa op Lichtfestival in Gent: aanschuiven en her en der opstoppingen

De derde avond van het Lichtfestival lokt opnieuw tienduizenden bezoekers naar de Gentse binnenstad. De drukte is vergelijkbaar met donderdagavond, toen uiteindelijk 240.000 mensen opdaagden in Gent. Onder de bezoekers vrijdagavond is ook premier Alexander De Croo.

De drukte kwam vrijdagavond wat later op gang dan donderdag, maar alles wijst erop dat het opnieuw een overrompeling kan worden in Gent. De parkings in de binnenstad zaten twee uur voor de start van het Lichtfestival al volzet.

Taferelen die we normaal gezien alleen tijdens de Gentse Feesten zien: een mensenzee van de Sint-Michielsbrug tot aan het belfort. — © fvv

Op het parcours was het rond 20 uur erg druk. De sfeer was gemoedelijk, maar op het 7,2 kilometer lange parcours zorgde de drukte rond 20 uur wel al her en der voor opstoppingen, zoals aan de Sint-Baafskathedraal.

De doorgang naar het Bisdomplein is een flessenhals: hier was het vrijdagavond om 20 uur schouder aan schouder aanschuiven. — © fvv

Vooral op de wat smallere doorgangen moesten bezoekers schouder aan schouder traag aanschuiven. De doorgang bleef mogelijk, maar het populaire festival flirt voor de tweede avond op rij met té veel bezoekers.

© fvv

(bst, tact)