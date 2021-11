Engeland na hattrick Harry Kane zo goed als zeker van WK, Denemarken behoudt perfect rapport en Schotland plaatst zich voor play-offs

Schotland heeft zich vrijdag verzekerd van een plek in de play-offronde van de kwalificaties voor het WK 2022 in Qatar. Het ging met 0-2 winnen in Moldavië en is nu zeker van de tweede plaats. Engeland klopte Alabanië met 5-0 en is zo goed als zeker geplaatst.

In Groep I had Engeland weinig problemen tegen Albanië. Het won met 5-0. Aan de rust lag de eindscore al vast, na drie goals van Harry Kane en eentje van Raheem Sterling en Harry Maguire, die de score na negen minuten had geopend.

Engeland leidt de groep met drie punten voorsprong op Polen, dat won in Andorra met 1-4. Onder meer dankzij twee goals van Robert Lewandowski.

Engeland heeft op de slotspeeldag genoeg aan een punt op San Marino op als groepswinnaar zich rechtstreeks te kwalificeren voor het WK in Qatar.

In groep F schreef Denemarken een negende opeenvolgende overwinning bij na winst tegen de Faeröer Eilanden (3-1), terwijl Israël onderuit ging in Oostenrijk (4-2). De Denen waren al langer zeker van plaatsing voor het WK in Qatar. Eerste achtervolger Schotland verzekerde zich eerder op de dag van de play-offronde met een 0-2 zege in Moldavië.

In groep C bikkelden Italië en Zwitserland vrijdagavond om groepswinst in Rome (1-1). Silvan Widmer (11.) bracht de Zwitsers op voorsprong, Giovanni Di Lorenzo (36.) maakte gelijk. Jorginho miste in de laatste minuut van de reguliere speeltijd een strafschop voor Italië, dat op basis van doelsaldo Zwitserland van de eerste plaats houdt.

Verder nam Noord-Ierland op eigen bodem de maat van Litouwen (1-0), waardoor het over Bulgarije naar de derde plek wipt op basis van doelsaldo. In het allesbepalende slotduel trekt Italië richting Noord-Ierland en ontvangt Zwitserland Bulgarije.

Jack Hendry verzekert zich met Schotland van play-offronde

Schotland heeft zich ten slotte verzekerd van een plek in de play-offronde. Het ging met 0-2 winnen in Moldavië. Nathan Patterson in de eerste en Che Adams in de tweede helft waren de Schotse schutters van dienst. Club Brugge-verdediger Jack Hendry maakte de 90 minuten vol in de defensie van het winnende kamp.

Schotland telt met nog een wedstrijd voor de boeg 20 punten in groep F, vier minder dan de reeds geplaatste en nog foutloze groepsleider Denemarken ( dat met 3-1 won van de Faeröer) en zeven meer dan nummers drie Israël en Oostenrijk (dat vrijdag won van Israël met 4-2).