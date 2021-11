Hasselt/Tongeren

Een tienermoeder van 17 dumpte haar baby in een vijver in Willebroek. Zo jong mama worden is heftig. Dat weet ook de Hasseltse Kimberly, die amper 14 was toen ze een dochtertje kreeg. “Ik heb een Facebook-groep voor tienermama’s opgericht, om drama’s als deze te voorkomen”, zegt ze.