Frank Vandenbroucke wil mondmaskers overal en vanaf 9 jaar

Mondmaskers zijn volgens minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) de maatregel die strenger moet om de stijgende besmettingscijfers in ons land in te dijken. Hij wil ze zo goed als overal zien en dat vanaf de leeftijd van 9 jaar. Ook als er een coronapas gebruikt wordt. Dat zei hij vrijdag bij VTM Nieuws.

“We staan voor een zeer moeilijke situatie. Ik denk niet dat we hetzelfde moeten doen als in Nederland, maar we staan wel voor het moeilijkste moment in deze crisis sinds deze regering gevormd is”, zei Vandenbroucke. “We raken het virus niet meester. We gaan iets moeten doen. We beseffen ook dat iedereen op zijn tandvlees zit. Huisartsen, ziekenhuizen, mensen in cultuursector, leerkrachten,... We gaan heel goed moeten wikken en wegen.”

Vandenbroucke wil niet kiezen voor een tijdelijke en forse lockdown zoals in Nederland, maar wil eerder iets dat we langer kunnen volhouden. Hij denkt daarbij aan mondmaskers. “Overal, werkelijk overal”, zei hij. “En dat bij kinderen vanaf 9 jaar. Het is niet gemakkelijk, het is niet prettig.”

Vandenbroucke wil ook de mondmaskers opnieuw zien in binnenruimtes waar een coronapas gebruikt wordt. “Het is een coronapas en maatregelen. Denk dan aan mondmaskers en ventilatie.”

Sociale contacten

Het inperken van de sociale contacten, dat ziet hij niet zitten. “Ik twijfel of we terug moeten komen met strenge regels voor private contacten. Ik wil vooral heel duidelijke regels inzake mondmaskers. Bovendien vind ik dat we opnieuw stevig moeten controleren.”

Telewerk vindt de minister ook belangrijk, maar hij spreekt niet van een verplichting. Hij wil eerder dat iedereen het huidige advies opvolgt.

2G-regel

Vandenbroucke is niet voor, maar ook niet tegen de 2G-regel. Die houdt in dat enkel personen die genezen of gevaccineerd zijn nog toegang krijgen tot bepaalde locaties. “Het voordeel is dat je heel duidelijk maakt dat iedereen zich moet laten vaccineren”, zei hij. Het nadeel: het testen wordt grotendeels achterwege gelaten. “De vraag is of we dat testen moeten stopzetten. Experten twijfelen daar ook aan.” (sgg)