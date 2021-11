Nederland kondigt “milde lockdown” aan: sluitingsuur voor horeca en maximum vier mensen thuis

"We hebben vanavond een heel vervelende boodschap met vervelende besluiten", begon ontslagnemend premier Mark Rutte de persconferentie. Hij kondigt een "milde lockdown" aan in Nederland voor de komende drie weken, beginnend vanaf morgen.

Ontslagnemend premier Mark Rutte zegt dat er snel en stevig moet worden ingegrepen, omdat het virus "overal zit". "16.364 besmettingen is het cijfer van gisteren. Dat is het hoogste aantal geregistreerde testen sinds het begin van de coronacrisis"

Onder de nieuwe maatregelen moeten winkels, restaurants, cafés en kroegen opnieuw om 20 uur sluiten. Nu mogen die nog tot middernacht de deuren open houden. Supermarkten houden hun reguliere openingstijden en hoeven niet eerder dicht. Ook theaters en bioscopen mogen publiek blijven ontvangen, maar grote evenementen moeten worden afgelast.

"Ontvang thuis niet meer dan vier mensen per dag. Even geen grote feestjes of familiebijeenkomsten. Ook niet als ze gevaccineerd zijn", zegt Rutte

Ook het thuiswerkadvies wordt als "zeer dringend advies" per direct aangescherpt: "Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan." Rutte deed daarbij een oproep aan werkgevers én werknemers om zich daaraan te houden.

Rutte zegt ook dat de quarantaineregels worden aangescherpt. Iedereen die samenwoont moet mee in quarantaine zodra er één iemand positief test.

Anderhalvemeterregel komt terug

Nederlanders moeten terug anderhalve meter afstand houden met elkaar. Dit geldt voor overal waar het coronatoegangsbewijs niet geldt. Daar waar het toegangsbewijs geldt, wordt een zitplaats verplicht. Dit geldt niet voor musea.

Verder gelden er uitzonderingen, zegt Rutte. "Als je zelf gaat sporten en je een sport beoefent waarin afstand houden niet mogelijk is. Of als je kunst en cultuur beoeft. En in het openbaar vervoer en het onderwijs." De intocht van Sinterklaas kan morgen doorgaan: "Als het mag van de burgemeester", aldus Rutte.

Uitbreiding coronapas

Hugo De Jonge, ontslagnemend minister van Volksgezondheid, zegt dat het coronatoegangsbewijs ook mogelijk gaat worden voor niet-essentiële winkels en de niet-essentiële dienstverlening. "Bij de supermarkt kun je gewoon naar binnen, zij het met de maatregelen die gelden, maar in de woonwinkel kun je gevraagd worden naar je coronatoegangsbewijs." Ook wordt het voor werkgevers mogelijk om op de werkvloer naar het coronatoegangsbewijs te vragen. Er is wel een wetswijziging voor nodig.

2G-systeem

Na de drie weken lockdown is het de bedoeling dat ook in Nederland een zogeheten 2G-systeem komt, een strenger toegangssysteem waarbij alleen mensen worden toegelaten die zijn gevaccineerd of een coronabesmetting hebben doorgemaakt. Ongevaccineerden met een negatieve test mogen dan onder meer de horeca niet meer bezoeken. "Ik snap dat mensen zich iets meer gedwongen voelen om toch die kant op te gaan", zegt De Jonge "Maar wij moeten de maatschappij ook veilig houden. Als we met 2G een café langer open kunnen houden of een festival door te laten gaan dan is het onze taak om die keuze te maken."

De Jonge kondigde ook aan dat Nederland volgende week start met het toedienen van de derde prik. In eerste instantie voor ouderen en mensen met een zwakke gezondheid, maar het is de bedoeling dat iedereen die wil, een extra vaccin kan krijgen.

De maatregelen gaan zaterdagavond om 18.00 uur en gelden minimaal drie weken, tot zaterdag 4 december. De situatie wordt op vrijdag 3 december opnieuw bekeken.

Alle regeltjes op een rij:

Thuis

- Thuiswerken wordt weer de norm.

- Ook geldt het advies om thuis maximaal vier bezoekers uit te nodigen.

Horeca, winkels en cultuur

- De horeca moet de komende drie weken om 20.00 uur dicht.

- Datzelfde geldt voor essentiële winkels, zoals supermarkten, dierenwinkels en drogisterijen.

- Andere winkels moeten al om 18.00 uur dicht, net als onder meer kappers, casino’s, sauna’s en zonnebanken.

- Bezoekers van bijvoorbeeld cafés en restaurants moeten weer verplicht een vaste zitplaats hebben.

- Ook moeten zij bij binnenkomst een coronatoegangsbewijs laten zien.

- Bioscopen en theaters mogen wél open blijven.

Coronatoegangsbewijs

- Vanaf 13 november geldt het coronatoegangsbewijs op meer plekken. De QR-code is dan ook verplicht voor dierentuinen en pretparken.

Sport

- Sportwedstrijden mogen doorgaan, maar publiek moet de komende drie weken waarschijnlijk wegblijven van tribunes. Dit geldt ook tijdens trainingen.

Onderwijs

- Colleges kunnen doorgaan met maximaal 75 studenten.