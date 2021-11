Estland in bloedvorm (!) en uit op eerherstel tegen de Rode Duivels: “Tonen wat we in huis hebben”

Enig geloof dat ze zaterdag een Duivels feestje kunnen verbrodden, koesteren de Esten niet. Toch zakt de voetbaldwerg naar de Heizel af in bloedvorm, voor zover dat van toepassing kan zijn op een land dat zich nog nooit wist te plaatsen voor een eindtornooi...

Maar het voorbije jaar, sinds de komst van de Zwitser Thomas Häberli, verliep bevredigend. Estland won de Baltische Cup in de zomer, speelde in september 0-0 gelijk tegen Wales en kende ook een prima interlandbreak in oktober. Wit-Rusland werd met 2-0 geklopt, waardoor het niet de laatste in de groep staat, én tegen Wales werd nipt verloren (0-1) na een goeie wedstrijd.

Toch zou het vermijden van een nederlaag tegen België een mirakel betekenen. De Esten, die zich sinds maandag hebben voorbereid in het Nederlandse Baarlo, hopen vooral dat hen een afstraffing wordt bespaard. De 8-1 vijf jaar geleden in Brussel is nog niet vergeten.

Estland telt ook enkele belangrijke afwezigen. Doelman Hein, onder contract bij Arsenal, is out. Ook Käit, de middenvelder die Belgen deed schrikken met zijn vroege goal in Tallinn (2-5) is er niet bij.

“Zullen perfecte prestatie moeten leveren”

Thomas Häberli, bondscoach van Estland, blikte vrijdag op de persconferentie bescheiden vooruit. “Als je tegenstander eerste op de wereldranglijst staat, weet je dat het een sterk team is. We zullen de perfecte prestatie moeten leveren en onze kansen moeten benutten.”

België mist enkele basispionnen, voornamelijk in de defensie, waar een onuitgegeven trio zijn opwachting zal maken. “Het is misschien een zwakte, maar dan wel een van hoog niveau”, lachte Häberli.

De Zwitser is sinds januari aan de slag in Estland en boekte recent een vier op zes met een zege tegen Wit-Rusland (2-0) en een gelijkspel tegen Wales (0-0). “We hebben al mooie dingen laten zien. De mentaliteit is heel belangrijk voor mij.”

Als België Estland klopt, is het zeker van deelname aan het WK. Häberli vreest niet voor een verschil in motivatie. “Als je niet gemotiveerd bent voor dergelijke match, is er iets mis.”

“Die 8-1 zullen we nooit vergeten”

Estland kwam het laatst over de vloer in België op 13 november 2016, met een zware 8-1 nederlaag als resultaat. “Die avond zullen we nooit vergeten”, gaf aanvaller Rauno Sappinen te kennen. “We zullen er alles aan doen om het recht te zetten. Het is een ongelofelijke kans om te tonen wat we in huis hebben.”

