Belgian Cats na nederlaag: “Zondag tegen Duitsland moeten we reageren voor onze fans”

Na een nachtje slapen reageerde Julie Allemand in het hotel in Sarajevo sereen op het verlies van de Belgian Cats in Bosnië. “We moeten zondag in Kortrijk en voor onze fans positief reageren tegen Duitsland,” aldus de guard van de Cats.

“Dat we de EK-kwalificatieronde in Bosnië moesten openen was inderdaad geen cadeau. We hadden met onze nieuwe coach Valéry Demory maar enkele dagen samengewerkt. Na drie trainingen kan je echt niet spreken van automatismen. Maar dat komt wel, daar ben ik rotsvast van overtuigd,” aldus Julie Allemand. “Waar de sleutel lag tegen Bosnië? Jonquel Jones? Zij speelde een wereldpartij, maar dat calculeer je in. We leden in de eerste helft 16 balverliezen en dat deed pijn. Dat gaf Bosnië ook zuurstof om via andere speelsters te scoren. We waren misschien ook wat onder de indruk van de helse sfeer. Of er gerookt werd in de zaal? Jazeker, en dat heb ik ook nog niet meegemaakt. Straf eigenlijk. We moeten echter geen excuses zoeken en onze fouten analyseren. We hebben talent en moeten nu reageren. Met agressief spel en snel basketbal. Zondag tegen Duitsland moeten we dus de winst in Kortrijk houden. We mogen dit jong team vooral niet onderschatten. Ik ken ze niet echt, maar op de videosessie zullen we ze zaterdag wel ontleden. We zullen klaar en willen in deze kwalificatieronde zondag “back on track” zijn,” aldus nog Julie Allemand. De partij zondag start om 16 uur en vindt plaats op Sportcampus de Lange Munte in Kortrijk.

© BELGA

Bondscoach Valéry Demory: “Misschien te nerveus’De debuterende bondscoach Valéry Demory keek ook met gemengde gevoelens terug op de verloren wedstrijd van de Belgian Cats. “We waren misschien te nerveus. Dat remde, na een goede start ons spel. Jammer, maar dat is sport. We moeten ook op dit niveau venijniger zijn. Kijk naar de jonge en debuterende Maxuella Lisowa. Zij heeft niet nagedacht en is er gewoon ingevlogen. Zo zou het bij iedereen moeten zijn. Dat we met slechts 6 punten verliezen, is wel enorm belangrijk. We hebben er maar liefst 24 achter gestaan. Die remonte in het slotkwart biedt dus perspectief en maakt dat groepswinst aan de orde blijft. Toch zit ik wat met een wrang gevoel. Want, als we harder gespeeld hadden, dan konden we hier winnen,” aldus nog bondscoach Valéry Demory.

Overtuigende zege Duitsland

Duitsland won de tweede wedstrijd in poule A overtuigend en met 73-41 van Noord-Macedonië. De Belgian Cats zijn meteen gewaarschuwd. Van de tien poules zijn de groepswinnaars en slechts de vier beste tweedes gekwalificeerd. Het EK wordt in 2023 in Slovenië en Israël georganiseerd. De tweede gastlanden zijn rechtstreeks geplaatst.