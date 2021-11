In Kangoeroes Mechelen-Limburg United van zaterdag kijken Kristof Michiels en Raymond Westphalen - de twee assistent-coaches van Limburg United van vorig seizoen - elkaar als hoofdcoach in de ogen. “Ik gun United de Golden League, maar in de onderlinge duels wil ik wel zelf aan het langste eind trekken”, zegt Michiels.