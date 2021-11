Lewis Hamilton en Max verstappen aan elkaar gewaagd tijdens eerste oefensessie GP van Brazilië

Lewis Hamilton heeft tijdens de eerste oefensessie voor de GP van Brazilië de snelste tijd gereden. De zevenvoudig F1-kampioen was op het cirucit van Interlagos net iets sneller dan Max Verstappen, zijn grote rivaal voor de wereldtitel. Er was echter ook minder goed nieuws want Hamilton zal een gridpenalty voor de race krijgen.

Net als een week geleden in Mexico keert de Formule 1 ook dit weekend na twee jaar ‘Corona-pauze’ terug naar het circuit van Interlagos voor de GP van Brazilië. De steeds gepassioneerde Braziliaanse fans waren talrijk aanwezig maar kregen niet echt stralend weer voorgeschoteld.

Het circuit van Interlagos, dat vrij vertaald ‘tussen twee meren’ betekend, was in het verleden al meermaals de plaats waarop spectaculaire kwalificatie of races plaatsvonden. Daarin speelden de weersomstandigheden vaak een bijzondere rol.

Lewis Hamilton rijdt net als titelrivaal Max Verstappen in Brazilië met een speciale helm. Hamilton heeft uiteraard de Braziliaanse kleuren alsook een eerbetoon aan zijn idool Ayrton Senna op zijn helm staan.

Zijn nieuwe helm inspireerde hem overduidelijk want Lewis Hamilton trapte tijdens de eerste oefensessie stevig het gaspedaal in en reed een tijd die een handvol duizendsten sneller was dan Max Verstappen.

Uiteindelijk was Hamilton ook aan het einde van de sessie de snelste, voor Verstappen, Sergio Perez en teamgenoot Valtteri Bottas. Het was meteen ook de enige oefensessie ter voorbereiding van de kwalificatie die straks om 20u Belgische tijd al van start gaat. Ook in Brazilië wordt er immers een alternatief format gehanteerd met een kwalificatie op vrijdag en een sprintrace op zaterdag.

1 Lewis Hamilton Mercedes 1:09.050s 31

2 Max Verstappen Red Bull 1:09.417s + 0.367s 22

3 Sergio Pérez Red Bull 1:09.492s + 0.442s 28

4 Valtteri Bottas Mercedes 1:09.567s + 0.517s 30

5 Pierre Gasly AlphaTauri 1:09.880s + 0.830s 32

6 Carlos Sainz Ferrari 1:10.124s + 1.074s 31

7 Charles Leclerc Ferrari 1:10.142s + 1.092s 32

8 Esteban Ocon Alpine 1:10.145s + 1.095s 27

9 Fernando Alonso Alpine 1:10.201s + 1.151s 26

10 Lance Stroll Aston Martin 1:10.352s + 1.302s 27

11 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:10.374s + 1.324s 33

12 Sebastian Vettel Aston Martin 1:10.413s + 1.363s 28

13 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1:10.443s + 1.393s 31

14 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1:10.587s + 1.537s 31

15 Lando Norris McLaren 1:10.610s + 1.560s 27

16 Mick Schumacher Haas 1:10.885s + 1.835s 27

17 Nicholas Latifi Williams 1:10.902s + 1.852s 23

18 George Russell Williams 1:10.938s + 1.888s 24

19 Daniel Ricciardo McLaren 1:10.990s + 1.940s 25

20 Nikita Mazepin Haas 1:11.342s + 2.292s 28

(F1journaal.be)