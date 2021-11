Roosmarijn Beckers (Vlaams Belang) pleit voor meer universitaire ambitie. “Amper 60 procent van de Limburgse studenten volgt een opleiding in de eigen provincie. Dit zorgt voor een braindrain die zeker niet goed is voor onze economische ontwikkeling.” — © Sven Dillen

Brussel

Voortstuderen is in Limburg nog altijd minder populair dan in andere Vlaamse provincies. Bovendien blijft het aantal jongeren dat voor een academische bachelor kiest al tien jaar steken op een magere 31 procent.