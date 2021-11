Lichte hersenschudding houdt Sanne Cant zondag aan de kant in Wereldbeker Tabor

Sanne Cant heeft een lichte hersenschudding overgehouden aan haar val tijdens de verkenning van het veldritparcours in Niel donderdag en zal niet deelnemen aan de zesde wereldbekermanche in het Tsjechische Tabor zondag.

“Sanne Cant heeft een lichte hersenschudding en een stevige klap in de nek opgelopen. Ze kreeg een negatief reisadvies en moet verstek laten gaan voor de wereldbeker in Tabor”, staat in een mededeling van haar ploeg Iko-Crelan.

De Belgische kampioene kwam na haar val tijdens de verkenning ook niet aan de start in de Superprestigemanche donderdag in Niel.