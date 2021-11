Gareth Bale geraakt speelklaar voor 100ste interland bij Wales (en duel met Rode Duivels)

Gareth Bale is klaar om zaterdag zijn honderdste interland voor Wales te spelen. Hij is na Chris Gunter de eerste Welshman die de kaap van de 100 interlands zal ronden.

De aanvaller van Real Madrid keert terug na een scheur in de hamstring die hem twee maanden aan de kant hield. “Het is een geweldig verhaal dat op jonge leeftijd van start ging. Vooraf hield ik dit nooit voor mogelijk. We groeiden uit tot een sterker team doorheen de jaren. Het gaf de youngsters de drive om beter te worden. We leverden goed werk en hopelijk gaan we zo door.”

Spelen op een WK blijft iets waar Bale, actief op twee EK’s, vooralsnog niet in slaagde. Wales krijgt dankzij zijn prestaties in de Nations League sowieso een ticket voor de play-off ronde van het WK.

De natie neemt het in zijn twee laatste poulewedstrijden op tegen Wit-Rusland en België (dinsdag). Als ze vier op zes halen, leggen ze beslag op de tweede plaats in Groep E. “We zullen er alles aan doen om ons te kwalificeren”, besloot Bale.