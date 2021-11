Komt er na ‘Friends’ nu ook een ‘Harry Potter’-reünie?

De ‘Friends’-rëunie was een groot succes. En nu ziet het er naar uit dat er misschien ook wel een reünie komt voor de sterren uit de ‘Harry Potter’-filmreeks. Dat schrijft de Britse tabloid The Sun.

Momenteel is er nog niets officieel bevestigd, omdat nog niet alle acteurs zouden hebben toegezegd. Maar The Sun schrijft dat er zou gedacht worden aan een eenmalige show die gefilmd zou worden in de Warner Brothers Studio Tour in Londen. Dat zou zelfs deze maand nog kunnen gebeuren.

De voormalige cast zou heel wat geld aangeboden gekregen hebben om zo’n reünie te filmen. “Verschillende van de acteurs zijn verder gegaan met hun levens, maar de films hebben hen wel gelanceerd tot supersterren”, klinkt het.

De reünie zou er komen naar aanleiding van de 20ste verjaardag van de eerste film Harry Potter en de steen der wijzen. Het zou de bedoeling zijn om enkele bekende scènes te recreëren, zoals het aan boord gaan van de Hogwarts Express op platform 9¾ en het Yule Ball. Het handige is dat de meeste sets al opgebouwd zijn in de Warner Brothers Studio.

