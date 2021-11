Koningin Máxima steelt show tijdens staatsbezoek met gatenjurk: “Van andere planeet”

De Nederlandse koningin Máxima (50) en koning Willem-Alexander (54) zijn momenteel op staatsbezoek in Noorwegen. Woensdag, op de tweede dag van het bezoek, verscheen Máxima in een nogal opvallende jurk met ’cut-outs’, een creatie van Claes Iversen (44).

De tweede dag van het staatsbezoek aan Noorwegen werd afgesloten met een concert van de Nederlandse celliste Harriet Krijgh. Daar stal Máxima de show met haar ’gatenjurk’. De jurk met ’cut-outs’, ontworpen door de in Nederland woonachtige Deense modeontwerper Claes Iversen, bleef ook niet onopgemerkt bij onze oosterburen. Zo schreef het Duitse blad Bunte dat de outfit nogal gewaagd was en dat de jurk er ietwat ’buitenaards’ uitziet. “Met deze outfit zullen de andere bezoekers vast een beetje verbaasd hebben gekeken”, is in een video te horen.

Bijzonder tintje

De driedaagse staatsvisite van Willem-Alexander en Máxima begon afgelopen dinsdag en had een bijzonder tintje. Wanneer de koning en koningin op staatsbezoek gaan, is een bezoek aan een monarchie steevast een weerzien tussen goede bekenden. Of, in het geval van Noorwegen, familievrienden.

Koning Willem-Alexander noemde het driedaagse staatsbezoek aan Noorwegen goed voor de vriendschap tussen Nederland en Noorwegen: “Ook goede vriendschappen moeten onderhouden worden”, zei hij donderdagmiddag tijdens een persbriefing.

Op donderdag stond het staatsbezoek in het teken van het duurzaam beheren van de oceanen en de transitie naar duurzame energiebronnen. Op de technische universiteit van de stad Trondheim stond een paneldiscussie tussen bedrijven, onderzoekers en studenten op het programma over windenergie en waterstof.

“Zonder gezonde oceanen geen gezonde planeet”, aldus Haakon. Máxima zei donderdag dat Nederland en Noorwegen veel van elkaar kunnen leren op het gebied van duurzaamheid: “En dat bewijst maar hoe belangrijk dit staatsbezoek was.”

De Noorse kroonprins Haakon kon donderdag in Trondheim voor het eerst deelnemen aan het staatsbezoek van zijn goede vriend Willem-Alexander. Haakon moest de eerste twee dagen noodgedwongen verstek laten gaan. Hij had een lichte verkoudheid en was bang dat het corona zou kunnen zijn.