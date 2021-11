Verkoop griepvaccins met bijna 30 procent gestegen, zegt leverancier

Sinds september is de verkoop van de griepvaccins al met bijna 30 procent gestegen tegenover dezelfde periode vorig jaar. Dat zegt Febelco, een van de grootste leveranciers van apotheken in ons land. Volgens de CEO Olivier Delaere is de toegenomen beschikbaarheid van deze vaccins - waarvoor dus niet langer een voorschrift van de huisarts nodig is - een van de mogelijke verklaringen.

In de periode van 1 september tot 8 november werden al 985.000 griepvaccins verdeeld door Febelco. In dezelfde periode vorig jaar waren er dat 765.000 of 28,75 procent minder. De stijging doet zich voor in alle regio’s, klinkt het nog.

“De toename is een goeie zaak, want hoe meer mensen gevaccineerd zijn tegen de griep, hoe hoger de effectiviteit van het vaccin in de samenleving”, aldus Delaere. Hij wijst erop dat een hogere vaccinatiegraad ook de ziekenhuisbezetting kan beperken, wat belangrijk is nu er een nieuwe golf van COVID-19 woedt.

Als verklaring voor de hogere vraag wordt verwezen naar de makkelijke beschikbaarheid van het griepvaccin, waarvoor dus niet langer een voorschrift vereist is. De directeur van Febelco pleit ervoor dat ook apothekers het vaccin zouden mogen toedienen, om de drempels nog verder te verlagen. Ook de communicatie waarbij gevreesd werd voor een zwaarder griepseizoen na een winter zonder - als gevolg van de lockdownmaatregelen - heeft waarschijnlijk geholpen bij de toename. “We hadden een zekere moeheid verwacht van de Belg tegenover vaccins, maar zien net het omgekeerde”, aldus Delaere.

Er zijn dit jaar in ons land ook meer griepvaccins, 3,8 miljoen dosissen of 800.000 meer dan vorig jaar, beschikbaar.