Ook koppel uit Koersel opgepakt in onderzoek naar homejacking in Steenokkerzeel

In het onderzoek naar de gewelddadige homejacking die in de nacht van 29 op 30 oktober plaatsvond in Steenokkerzeel, zijn twee nieuwe verdachten opgepakt. Dat meldt Het Laatste Nieuws en het nieuws wordt bevestigd door het parket Halle-Vilvoorde. Het gaat om een koppel uit Koersel dat de vermoedelijke daders na de feiten onderdak zou hebben verschaft.

De homejacking vond plaats in de nacht van vrijdag 29 op zaterdag 30 oktober, in de De Kerchove d’Exaerdestraat in Steenokkerzeel. De twee slachtoffers, Stefaan Blomme (57) en zijn echtgenote Carla Bolyn (54), werden verrast toen de drie verdachten, Carla’s neef Jonathan B. (35) uit Kortrijk, zijn vrouw Sandra I. (33) en Donnie M. (38) uit Harelbeke, de woning binnendrongen en hen messteken en slagen toebrachten. Het trio eiste de autosleutels, de boorddocumenten van de voertuigen, geld en vuurwapens, waarna de slachtoffers werden gekneveld met tape en kabelbinders aan handen en voeten.

De verdachten verlieten de woning langs de achterkant en namen een personenvoertuig en camper mee, alsook een bankkaart, een gsm, auto- en huissleutels. De vrouw slaagde erin de buren te alarmeren, die vervolgens de hulpdiensten belden. Beide slachtoffers werden in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis, maar zijn intussen licht aan de beterhand. De man zou mogelijks wel voor een deel verlamd blijven door de hersenbloeding die hij bij de feiten heeft opgelopen.

Jonathan B. en Sandra I. konden maandagochtend, op 1 november, al opgepakt worden in Bilzen, Donnie M. werd de dag erna, op dinsdag, gearresteerd in Kortrijk. Het koppel legde bekentenissen af. M. blijft zich op zijn zwijgrecht blijft beroepen. Hun motief zou financieel geweest zijn. De drie werden onder aanhoudingsbevel geplaatst en zagen hun voorlopige hechtenis intussen al met een maand verlengd worden. De voorbije dagen werd een koppel uit de Beringse deelgemeente Koersel opgepakt, dat het drietal onderdak zou gegeven hebben na de feiten. De man werd onder aanhoudingsbevel geplaatst, de vrouw werd in verdenking gesteld, maar vrijgelaten onder voorwaarden.