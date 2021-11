Meghan Markle schittert op de rode loper in een gewaagde jurk tijdens het Salute To Freedom Gala in New York

Het Salute To Freedom Gala in New York kreeg afgelopen woensdag een extra vleugje sterrendom mee dankzij de hertog en hertogin van Sussex. Nu de kledingvoorschriften van het paleis geen rol meer spelen, kon het paar zich volledig overgeven aan de Amerikaanse glamour.

Het Salute To Freedom Gala eert “de dappere mannen en vrouwen die dienen ter verdediging van onze natie”. Prins Harry reikte de onderscheiding voor de Intrepid Valor Awards uit aan veteranen en hun families die leven met de “onzichtbare wonden van de oorlog”.

Meghan schitterde in een op maat gemaakte baljurk van Carolina Herrera. De – voor koninklijke begrippen – gewaagde jurk van rode zijde had een diep uitgesneden halslijn en een aansluitend lijfje dat haar taille accentueerde. De split aan de voorzijde maakte het geheel sensueel, terwijl de wijde rok en sleep van de jurk mooi klassiek oogden. Haar beautylook was klassiek met elegant sluik haar en donkere eyeliner. Zoals gewoonlijk bleef Meghan trouw aan haar minimalistische smaak, en beperkte ze haar juwelen tot haar trouwring, armbanden en subtiele diamanten oorbellen.

Het gala is een formeel evenement en vereiste daarom dat de gasten zich kleedden in black tie of in militair uniform. Aangezien prins Harry niet langer het militaire uniform mag dragen, betrad hij de rode loper in een stijlvolle smoking met vlinderdas, zijn vier militaire medailles op het jasje gespeld, en het kruis voor Knight Commander of Royal Victorian Order om zijn nek.

Het koppel droegen allebei een broche van een klaproos. De klaproos staat symbool voor het einde van de Eerste Wereldoorlog en verwijst hiermee naar Remembrance Day, onze Wapenstilstand.

Ontdaan van militaire titels

Dat de organisatie deze taak aan Prins Harry toebedeelde, is niet omdat hij blauw bloed door zijn aderen heeft stromen: hij diende tien jaar in het leger en ging tweemaal op missie naar Afghanistan. Bovendien staat hij bekend om zijn liefdadigheidswerk voor veteranen. Naar verluidt was prins Harry er kapot van toen hij eerder dit jaar werd ontdaan van zijn militaire eretitels, na het besluit van hem en Meghan om officieel afstand te nemen van hun koninklijke taken en verplichtingen.

De Britse koninklijke familie zal naar verwachting komend weekend ook veteranen eren in het Verenigd Koninkrijk, tijdens de jaarlijkse herdenkingsdienst bij de Cenotaph. Vorig jaar wees de koningin het persoonlijke verzoek van prins Harry af om namens hem een krans te leggen bij de herdenkingsdienst; de hertog en hertogin van Sussex bezochten in plaats daarvan de graven van soldaten uit het Gemenebest op de Los Angeles National Cemetery.

