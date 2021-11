Jongeren vieren Sint-Maarten in Helchteren

Woensdag 10 november vierde een groep jongeren rond het Sint-Maartensvuur in Helchteren. Jochem Kesters (16), een van de organisatoren blikt tevreden terug. “Er is veel werk dat je op voorhand moet doen”, zegt Jochem. “Dat is niet altijd makkelijk, maar we hebben het er wel voor over. Zo moet je uit veiligheidsoverwegingen bijvoorbeeld goedkeuring te vragen aan het gemeentebestuur. Bovendien mag je enkel droog en onbehandeld snoeihout gebruiken, want anders ben je strafbaar. En dus hebben we maanden op voorhand al het hout verzameld om op Sint-Maartensvuur te gebruiken. Maar dat is goed gelukt.”

Om een gezellige sfeer te creëren, waren er muziek, drank en lekkere hapjes. Vrienden, familie en buren waren allemaal aanwezig, nieuwe vriendschappen werden gesmeed. “Dit is een onvergetelijke Sint-Maarten. Zeker voor herhaling vatbaar”, besluit Jochem.