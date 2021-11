Asserbakken openen nieuw carnavalsseizoen coronaproof

Het was nog even bang afwachten of het evenement wel kom plaatsvinden, aangezien in Nederland alle carnavalsactiviteiten afgelast werden. Gelukkig ging men in België niet zo ver met de maatregelen. Wel was een geldige coronapas nodig om toegang te krijgen voor deze seizoensopening van het carnaval in As. De weergoden waren de carnavalisten goed gezind: het bleef droog, dus namen de feestvierders koude temperatuur van rond het vriespunt er als voor lief bij.

Spik & Span, de winnaars van het LVK, mochten de gezellige avond openen, waarna Moerepetazie uit Weert vele carnavalsongs bracht. Nadien zorgde Marleen Rutten dat de sfeer op het plein er helemaal in zat. Net als bij vorige edities gaf Juulke het beste van zichzelf en zorgde hij voor het eerste hoogtepunt van de avond. De Vlaamse Schlagerzanger Yves Segers bracht het aanwezige publiek helemaal in de juiste stemming.

Aftellen

Ondertussen werd het hoog tijd om te beginnen aftellen naar het nieuwe carnavalsseizoen omstreeks middernacht in het bijzijn van het prinsenpaar Boud I en Eva I, die hun laatste weken meemaken als hoogheden van As. Nadien ging het prachtige programma verder met de Shakin’ DJ’s uit Maastricht. Afsluiter van deze avond was ambiancemaker Erwin van ’t Merretkoer die zorgde voor een knallend optreden zodat het gemeenteplein compleet coronaproof uit de bol ging. Na een jaar zonder carnaval mogen de Orde der Asserbakken terugblikken op een prachtig coronaproof carnavalsevenement in As.