Verdrinking Plopsaqua Landen-Hannuit: klacht ingediend voor onopzettelijke doodslag

De familie van de man die verdronken is in het waterpark Plopsaqua Landen-Hannuit heeft een tweede klacht ingediend. Dat zegt het parket van Luik. Het bevestigt informatie van de Franstalige nieuwssite L-Post.

Op 9 oktober werd een man in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, nadat hij was verdronken in het opvangbassin van de attractie Wild River. Toen werd een eerste klacht ingediend tegen de redders van Plopsaqua wegens het niet verlenen van hulp aan personen in nood.

De veertiger overleed op 18 oktober. De familie besliste toen een tweede klacht in te dienen bij de onderzoeksrechter, deze keer wegens onopzettelijke doodslag dus.