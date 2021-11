Vondst in meer blijkt veel ouder en waardevoller dan een gevallen boom te zijn: “Nooit eerder zoiets gezien”

Archeologische duikers dachten dat ze een boomstam waren gepasseerd toen ze naar sporen van het verleden zochten in een meer in de Amerikaanse staat Wisconsin. Maar bij nader inspectie bleek dat de ‘boomstam’ een stuk ouder en waardevoller was dan gedacht. “Een meer dan 1.200 jaar oude kano die heel goed bewaard is gebleven”, aldus Jim Skibo, de officiële archeoloog van Wisconsin. “Ik heb in heel mijn carrière nog nooit eerder zoiets gezien.”