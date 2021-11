Nieuwe zoektocht naar lichaam Fourniret-slachtoffer in Franse Ardennen

De zoekactie, de achtste al sinds juni 2020, zal verlopen zoals de vorige keren, namelijk in het bijzijn van Monique Olivier. De ex-vrouw van Fourniret wordt voor de zoekactie overgebracht vanuit de gevangenis, waar ze een celstraf uitzit voor medeplichtigheid aan de moorden.

Fourniret werd in 2008 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor de moord op zeven meisjes en vrouwen in Frankrijk en België tussen 1987 en 2001. In maart 2020 bekende de seriemoordenaar verantwoordelijk te zijn voor de verdwijning van Mouzin. Sindsdien hebben al verschillende opgravingen plaatsgevonden om haar lichaam terug te vinden. In 2003 verdween het meisje op weg naar school in het Franse Guermantes. Fourniret overleed eerder dit jaar in Parijs op 79-jarige leeftijd.

De politiediensten zullen maandag zoeken in het bos van Issancourt-et-Rumel. Eerder werd er al gezocht op basis van aanwijzingen van Olivier, maar met geen succes. Nu zullen de zoekteams bijgestaan door politiehonden een nieuwe sectie in het bos uitkammen.

In april heeft Olivier voor het eerst toegegeven betrokken te zijn geweest bij de verdwijning. Ze zei dat ze samen met haar ex-echtgenoot het lichaam van het kind had begraven aan de rand van het bos. Volgens de vrouw had Fourniret het meisje verkracht en vermoord in het huis van zijn zus in Ville-sur-Lumes. Op een matras in de woning vond de politie dan ook DNA van het slachtoffer.