Toppers passen voor Ethias Cross Leuven, Laurens Sweeck topfavoriet

Sweeck vliegt zaterdagavond nog naar Praag om dan met de auto zijn weg verder te zetten naar Tabor, waar zondag een wereldbekercross op de agenda staat. Vandaar het forfait van een pak renners voor de cross op zaterdag in het militair domein van Heverlee.

“Ik heb de wereldbekercrossen in de VS laten schieten. Ik heb dus niet echt nog een klassement te verdedigen in de wereldbeker”, stelt ex-Belgisch kampioen Laurens Sweeck. “Ik heb die keuze bewust gemaakt. Ik was destijds net vader geworden en laste een stage in Spanje in. Achteraf bleek dat toch wel een goede zet te zijn. Combineren is met een zware kalender heel moeilijk. De verplaatsing naar Tabor is voor de Belgen niet zo simpel. Daarom ook dat velen hun neus optrekken voor Leuven. Ik dus niet. Ik weet hoeveel moeite het kost om een cross te organiseren. Het is jammer dat er enkele renners afhaken, maar ik kan er wel begrip voor opbrengen. Na Niel, donderdag, en Leuven, op zaterdag, staat in Tabor de derde cross op vier dagen gepland. Dat is veel. De cross in Leuven is echter dicht bij huis, dus ga ik voor het hoogst haalbare.”

Ook van de partij is Daan Soete. Hij rijdt voor het Deschacht-Hens Maes Team en die ploeg heeft haar thuisbasis in het Leuvense. “Natuurlijk is Laurens Sweeck topfavoriet. Met Tabor op zondag zal hij ongetwijfeld proberen om op een zo zuinig mogelijke manier te winnen. Daar kunnen wij als team in blok misschien van profiteren. Normaal is de ploeg van Sweeck in overtal, nu zijn wij dat voor een keertje. We gaan ons vel duur verkopen. En ik onderschat ook Thijs Aerts niet. Die moet zondag niet aan de bak en zal er wellicht van meet af aan invliegen. Het gaat de goede kant op met mijn vorm. En ik vind in Leuven een parcours waar ik van hou”, geeft Daan Soete mee.

Vorig jaar haalde Laurens Sweeck het in Leuven voor Toon Aerts en Michael Vanthourenhout. Daan Soete werd er zesde.

Bij de vrouwen zijn de toppers er niet bij. Het is het uitkijken naar Ellen Van Loy, Laura Verdonschot, Loes Sels, Anna Kay en Maud Kaptheijns.