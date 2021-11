Hasselt

Politie LRH heeft in de nacht van donderdag op vrijdag controles gehouden in de Zwanestraat in Zonhoven en aan het Leopoldplein in Hasselt. Van de 153 gecontroleerde bestuurders hadden er vijf te veel gedronken. Eén bestuurder wilde ontkomen. Zowel de bestuurster als de passagier stelden zich weerspannig op en werden meegenomen naar het politiekantoor. De nodige pv’s werden opgesteld. maw