Advocaat van nabestaanden Julie Van Espen wil dat assisenproces achter gesloten deuren wordt behandeld

“Ik zal het sluiten van de deuren vragen bij de start van het proces (op maandag 13 december, red.)”, aldus meester John Maes, die optreedt voor de burgerlijke partijen. “Dit in het kader van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van het slachtoffer en haar nabestaanden.”

De advocaten van Steve Bakelmans, mr. Marlies Vercammen en mr. Dimitri De Beco, willen geen commentaar geven op de vraag van Maes. Het parket-generaal zal pas een standpunt innemen over de vraag tot gesloten deuren als Maes bij de start van het proces zijn argumenten op tafel legt.

Dat een assisenproces achter gesloten deuren behandeld zou worden, is zeer uitzonderlijk maar niet uniek. In het verleden zijn er volgens persmagistraat Jo Daenen van het hof van beroep al eerder assisenprocessen - soms gedeeltelijk - achter gesloten deuren verlopen.

Dat advocaat Maes het verzoek kan doen heeft te maken met het feit dat Bakelmans ook vervolgd wordt voor de verkrachting van Van Espen. “Deze vraag sluit aan bij de aanbeveling van de Hoge Raad voor Justitie en bij de brief van de ouders waarin ze vragen om zedenzaken achter gesloten deuren te behandelen”, aldus Maes.

Door de zaak achter gesloten deuren te laten behandelen wil de advocaat van de nabestaanden vermijden dat ze in de media geconfronteerd worden met details uit hun privéleven. Voor de familie is het nakende proces heel emotioneel. Zowel de zus, de broer als de moeder van Julie lieten via Maes weten dat ze het emotioneel niet zien zitten om te komen getuigen op het proces en dat ze de confrontatie niet aankunnen.

© Jan Van der Perre

