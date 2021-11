Kevin De Bruyne neemt het op voor Hazard: “Ik voel met hem mee en heb veel vertrouwen in hem”

De Rode Duivels rekenen zaterdag op Kevin De Bruyne om tegen Estland het nodige punt te sprokkelen om zekerheid te hebben over de kwalificatie voor het WK in Qatar volgend jaar. Op de persconferentie vrijdagnamiddag was hij alvast vol vertrouwen.

Over zijn moeilijk seizoenbegin: “Geen mentale rust na het EK”

“Ik heb een lastig seizoenbegin gekend. Ik heb wat minder gespeeld, was minder in vorm maar ook niet al mijn assists werden afgewerkt. Dat is de reden waarom ik minder assists achter mijn naam heb. Het is een wisselwerking tussen mij en de spitsen. De ene keer lukt het, de andere keer niet. Of ik liever lopende spitsen heb? Dat maakt niet uit. Ik speel ook graag met Benteke. Met welke spits ik ook speel, dat maakt me niet.”

“Het mindere seizoenbegin lag aan die enkelblessure. Na het EK had ik geen mentale rust omdat ik met die enkel zat. Dat heeft het moeilijk gemaakt voor mij. Ik was meer dan een maand buiten strijd. Nu voel ik me beter.”

© EPA-EFE

Over Qatar 2022: “We kunnen beter doen”

“Ik hoop dat we het op volgende WK nog beter kunnen doen dan in Rusland, waar we derde eindigden. Het is mogelijk maar er zijn ook nog andere zaken mogelijk. Deze kwalificatie gaat niet hetzelfde voelen als die eerste kwalificatie voor het WK in Brazilië. Maar we moeten hier wel van genieten. Het is ook niet niets. We tonen toch een continuïteit. Het is nu misschien meer vanzelfsprekend geworden maar we moeten genieten van dit moment. Zoveel komt zoiets ook niet voor.”

Over duel met Estland: “Ik heb de heenmatch niet gezien”

“Ik wil winnen tegen Estland en ons zo kwalificeren voor Qatar. Een wedstrijd tegen Manchester United kan dan misschien hoger aangeschreven zijn, maar ik wil gewoon elke wedstrijd. Alle spelers die hier zijn, zijn belangrijk voor hun club. We moeten tegen Estland winnen, dat is het belangrijkste. Thuis de kwalificatie afdwingen is prettiger. Ik heb die heenwedstrijd in Estland wel niet gezien, om eerlijk te zijn. We hadden gewonnen en daar was ik blij om. Daar stopte het voor mij.”

© AP

Over de zware kalender: “Met FIFA over overtal wedstrijden gesproken”

“In het begin van het seizoen heb ik gesproken met Arsène Wenger en enkele mensen van de FIFA om het overtal van wedstrijden te bespreken. Dat ging over dat WK om de twee jaar. Er zijn twee dingen die ik heb gezegd: ten eerste dat de verschillende federaties - FIFA, UEFA en de nationale bonden - moeten samenwerken. Ten tweede dat er na het seizoen altijd ruimte moet zijn om vakantie te nemen.”

Over Eden Hazard: “Hij heeft nog altijd het niveau”

“Het is niet prettig te zien dat een ploegmaat in die situatie zit. Ik ken hem als speler. Hij kan nog altijd het verschil maken. Hij heeft nog altijd het niveau. Ik heb veel vertrouwen in Eden. Hij moet beslissen wat hij wil doen. Als hij bij Real Madrid wil blijven, moet hij dat doen. Als hij wil veranderen, dan moet hij dat ook doen.”

